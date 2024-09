Nel rispondere a una domanda sulle difficoltà avute nel corso del gran premio in Azerbaijan, Verstappen ha risposto: "Avevamo modificato assetto dopo le libere, ma non ha funzionato. Quando ho iniziato le qualifiche, ho capito che la macchina era fott***". Il codice sportivo internazionale , che ha subito da gennaio una modifica all'articolo 12.2.1 (k) , è stato inasprito e, oltre amettere al bando comportamenti inappropriati dei piloti nei confronti di membri FIA, oggi recita che " qualsiasi parola, azione o dichiarazione scritta che causi danni morali alla Federazione, ai suoi organi, ai suoi membri o ai suoi dirigenti e, più in generale, all'interesse del motorsport e ai valori difesi dalla stessa FIA ".

La sanzione per Versatppen: lavori socialmente utili



Dopo circa quindici minuti di colloquio, al quale oltre al pilota era presente anche team manager della Red Bull Jonathan Wheatley, i commissari hanno deciso di affidargli dei lavori socialmente utili. "La politica della FIA è quella di garantire che il linguaggio utilizzato nei suoi forum pubblici, come le conferenze stampa, sia conforme agli standard generalmente accettati da tutto il pubblico e dalle trasmissioni. In particolare, questo vale per le dichiarazioni rilasciate dai partecipanti al Mondiale, che sono quindi dei modelli di riferimento sia all'interno che all'esterno dello sport. Questo è chiaro nei regolamenti della FIA ed è stato rafforzato da precedenti casi portati davanti ai Commissari Sportivi in Formula 1, in particolare a Las Vegas nel 2023", hanno sottolineato i commissari cportivi. Quella di Versatppen, che non è ancora chiaro cosa debba fare ora, è stata considerata una "cattiva condotta" come definita dall'Art. 20 del Codice Sportivo Internazionale e di una violazione dell'Art. 12.2.1 (k).