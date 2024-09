GP Singapore, i consigli per il Fanta F1

Il Mondiale arriva a Singapore per la 18^ gara della stagione. McLaren e Ferrari proseguono l'assalto alla Red Bull, ma su quale pilota puntare? Ecco tutti i consigli per utilizzare al meglio i 100 crediti disponibili nel Club della Community NOW. Domenica il GP parte alle 14: tutto live su Sky e in streaming su NOW

La Formula 1 torna subito in pista per un altro appuntamento, sempre su un circuito cittadino. Dopo Baku tocca a Singapore, con la gara in programma domenica alle 14 italiane. Dopo il grande duello dell'Azerbaijan, Ferrari è pronta a dire la sua, con Leclerc in grande forma e la SF-24 che si adatta bene a tracciati tecnici. Anche McLaren, con Piastri vincitore a Baku, è determinata a mantenere il passo per inseguire il sogno mondiale. Ecco le scelte per il Fanta F1 alla conquista del Club della Community NOW: per Singapore i piloti da scegliere con 100 crediti secondo YawClub sono Oscar Piastri, Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Franco Colapinto e Kevin Magnussen.