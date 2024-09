Da Baku a Singapore, la Formula 1 prosegue la sua tornée asiatica per il diciottesimo round della stagione. Oggi scatta l'azione in pista a Marina Bay con le prove libere in diretta dalle 11.30. Domenica gara alle 14: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW F1 A SINGAPORE: CONFERENZA PILOTI

Prosegue il campionato 2024 di Formula 1 con il Gran Premio di Singapore. Appuntamento giovedì con la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30, per poi attendere il venerdì per i primi giri sul circuito cittadino di Marina Bay, con la prima sessione di prove libere in programma alle 11.30 e la seconda alle 13. Sabato mattina alle 11.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 15. Domenica la gara, terza della stagione in notturna, in esclusiva live dalle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend in pista anche la F1 Academy.