Charles Leclerc commenta il 9° posto in qualifica, con il tempo tolto nel tentativo finale: "Le gomme non erano pronte nemmeno al 50%, ho fatto del mio meglio per portarle in temperatura ma è stato un disastro. Avevamo il potenziale di essere primi o secondi, ma le gomme erano fredde. Sono troppo deluso per parlare di domani, devo fare un reset". Guarda il video. Domenica il GP parte alle 14: tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE