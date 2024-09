Giornata molto complicata per la Ferrari, che a Singapore in passato ha fatto molto bene. In una pista dove la qualifica pesa molto, Sainz va a muro nel Q3 (poi prende anche una multa) e nella stessa sessione viene cancellato il tempo a Leclerc. Il monegasco, molto arrabbiato nel finale, ha imputato l'errore in Curva 2 alla temperatura delle gomme anteriori. Domani gara live alle 14 su Sky e in streaming su NOW



GRIGLIA DI PARTENZA