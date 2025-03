Lando la spunta con il cuore in gola in un folle gran premio australiano. Melbourne ci dice anche che forse sarà difficile far scendere dal trono Verstappen, ma soprattutto che l'Italia può far festa con un grande, grandissimo Kimi Antonelli. Ecco le pagelle di Leo Turrini. Il Mondiale torna la prossima settimana in Cina, live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS