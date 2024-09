Prove libere 3 interrotte per invasione di pista: un varano, vecchia conoscenza di Marina Bay, passeggiava serenamente sul circuito. È stata prontamente mostrata la bandiera rossa per permettere agli steward di allontanare il rettile in tutta sicurezza. Nessuna conseguenza quindi per piloti e animale. Il Mondiale è a Singapore: tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: LA DIRETTA DI LIBERE E QUALIFICHE