Fred Vasseur commenta le qualifiche di Singapore della Ferrari: "Peccato, avevamo il passo per essere in prima fila. Leclerc ha cominciato il giro con la temperatura giusta, non voleva partire per primo come tutti e abbiamo atteso. Poi si è al limite, è una questione di 2 cm. Non è la pista ideale per i sorpassi, ma il passo gara è buono. Sainz sta bene e sarà pronto per una bella rimonta". Guarda il video. Domenica il GP parte alle 14: tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE