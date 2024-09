Charles Leclerc commenta il 5° posto a Singapore: "Abbiamo avuto una esecuzione perfetta, peccato per le qualifiche perché il responsabile sono io. Ho pagato il sabato brutto. Era una gara da recupero e abbiamo fatto un gran lavoro. Abbiamo sfiorato il 4° posto. Le diverse strategie forse erano migliori, poi non è arrivata la Safety. Ma non ho rimpianti". Guarda il video

GP SINGAPORE: HIGHLIGHTS