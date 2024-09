Dopo 20 anni in Red Bull, Will Courtenay sarà il nuovo direttore sportivo della McLaren. "La sua esperienza, la sua professionalità e la sua passione per il motorsport lo rendono la persona ideale per dirigere la nostra funzione sportiva in Formula 1", ha dichiarato Andrea Stella, team principal del team di Woking

La McLaren ha annunciato il nuovo direttore sportivo: si tratta di Will Courtenay , responsabile delle strategie di gara della Red Bull , che lascerà Milton Keynes dopo 20 anni. Un altro addio di spessore per il team capitanato da Christian Horner, che ha perso anche Adrian Newey e Jonathan Wheatley , diretti rispettivamente in Aston Martin e Audi.

Le parole di Andrea Stella

"Siamo entusiasti di accogliere Will in McLaren", ha dichiarato il team principal Andrea Stella. "La sua esperienza, la sua professionalità e la sua passione per il motorsport lo rendono la persona ideale per dirigere la nostra funzione sportiva in Formula 1. Ci troviamo in un momento cruciale del nostro percorso come team, e siamo sicuri che Will sarà un'importante risorsa per noi, mentre continuiamo a puntare alla vittoria di gare e campionati".