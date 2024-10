Il pilota dell’Aston Martin non ha dubbi: "Nei prossimi 2 o 3 anni voglio vincere il terzo titolo Mondiale. Questa è la mia unica priorità al momento". E sugli obiettivi al di fuori della F1: "La mia prossima sfida potrebbe essere la Dakar. Vincerla significherebbe molto per me". Il campionato torna nel fine settimana del 20 ottobre: diretta su Sky e in streaming su NOW

