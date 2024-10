Felipe Drugovich, test e reserve driver dell’Aston Martin, è stato chiamato a sostituire Fernando Alonso per la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico. Il classe 2000 ha avuto già la possibilità di guidare la monoposto del team di Silverstone in questi ultimi due anni ad Abu Dhabi (2022, 2023) e Monza (2023). La prima sessione in Messico però rappresenterà l'esordio nel campionato del 2024 e la prima vera chance di portare in pista l’AMR24, una vettura a cui lui stesso ha messo mano: "Sono davvero entusiasta di guidare la AMR24 per la prima volta, è da un po’ che non vedo l’ora di farlo! Ho trascorso gran parte dell’anno a lavorare sullo sviluppo di questa vettura al simulatore, sarà importante per me sentire la correlazione tra il simulatore e la realtà".