Appuntamento questa sera con la ventesima gara del campionato di Formula 1, per un Mondiale ancora tutto da decidere. Davanti a tutti scatterà la Ferrari di Carlos Sainz, con lui in prima fila c'è Verstappen. Poi Norris e Leclerc. Qui tutte le news verso la gara che scatta alle 21: diretta Sky e in streaming su NOW

Uno straordinario Carlos Sainz ha conquistato la pole position per il GP del Messico in programma questa sera all'Autodromo Fratelli Rodriguez: alle 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW. Lo spagnolo della Ferrari ha stampato due giri fenomenali del Q3, lasciandosi alle spalle un grande Max Verstappen su Red Bull. In seconda fila scatteranno invece Lando Norris con la McLaren e Charles Leclerc con l'altra Ferrari.