Il pilota spagnolo, nella conferenza di Austin, ha raccontato la sua 'passeggiata' in biciletta con il campione Pogacar: "Viviamo entrambi a Monaco, era già capitato di andare in bici a prendere un caffè. Ma stavolta è stato diverso...". Domenica gara alle 21, mentre sabato torna la Sprint

Carlos Sainz e una pedalata con Tadei Pogacar, il fenomeno del ciclismo mondiale. Un 'giretto' niente male per il pilota spagnolo della Ferrari, che ha raccontato quanto avvenuto in una delle sue giornate durante la sosta del Mondiale nel corso della conferenza del GP Usa: "E' successo perché siamo vicini a Monaco e già un paio di volte siamo usciti assieme in bici per andare a prendere un caffè. Ti fa il favore di non staccarti, anche in quelle occasioni, ma poi vola. Per lui un'uscita di recupero, per me l'uscita più dura di sempre. E' il numero uno, quello che riesce a fare è incredibile".