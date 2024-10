La pole position delle qualifiche Sprint di Austin dimostra ancora una volta il valore di Verstappen e la grande differenza con Perez: in questa Formula 1 rifilare 1'' di distacco al tuo compagno significa che stai facendo un altro sport, che sei di un altro mondo. Guarda il video. Tutto il weekend è in diretta su su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTIN, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT