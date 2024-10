Austin, un GP cruciale... anche per il Fanta F1

Alla ripartenza della F1 la tappa di Austin potrebbe rivelarsi già cruciale, anche per i manager del Fanta F1: al momento McLaren sembra più forte di Red Bull e questo potrebbe influenzare le scelte anche per il 19esimo weekend del Mondiale. Qui tutti i consigli per utilizzare al meglio i 100 crediti disponibili nel Club della Community NOW. Domenica gara alle 21, mentre sabato torna la Sprint: tutto live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV