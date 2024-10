Una sfida tra compagni di squadra, un corpo a corpo che ha tenuto tutti con il fiato sospeso nel corso della Sprint Race di Austin. Sainz attacca e poi, tra sorpassi e controsorpassi con Leclerc, chiude sul secondo gradino del podio. Le parole di un infastidito Leclerc a fine gara: "Approccio diverso, non dico altro...". A mezzanotte la Sprint: live su Sky e in streaming su NOW

Un duello intenso e mozzafiato tra le Ferrari. E' stato questo uno dei momenti più emozionanti della Sprint Race di Austin, che ha sì sancito il ritorno al successo di Verstappen e l'allungo in classifica su Norris, ma ha messo nuovamente a dura prova il legame tra il monegasco e lo spagnolo destinato a lasciare Maranello a fine stagione per far posto a Hamilton. E forse anche per questo destino ineluttabile che Carlos sin dall'inizio della Sprint è andato all'attacco di Charles per poi completare una favolosa rimonta che l’ha portato dal quinto al secondo posto finale. L'impresa del futuro pilota della Williams è però passata dalla dura battaglia con il compagno di box.