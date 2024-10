Piria: "Norris, decisive modifiche sulla McLaren"

Lando Norris sorprende Verstappen e piazza la pole ad Austin. Il commento di Vicky Piria: "Sicuramente la McLaren ha cambiato qualcosa, lo ha dimostrato anche Lando scendendo dalla macchina e facendo il gesto dell'ok ai meccanici. E' cambiato il suo umore, è più sereno. Ha fatto una grande pole, nonostante un errore: questo gli darà ancora più forza". Guarda il video. Tutto il weekend è in diretta su su Sky e in streaming su NOW

