Carlos Sainz sorride dopo il 2° posto di Austin, che vale una straordinaria doppietta per la Ferrari: "Siamo esattamente dove volevamo nella lotta al titolo Costruttori. Ho avuto la peggio in partenza e mi sono dovuto accontentare. Quest'anno guidare la Ferrari è divertente". Guarda il video. Tutto il Mondiale è in diretta su su Sky e in streaming su NOW

"Titolo Costruttori, siamo dove volevamo essere"

"Congratulazioni a tutto il team e a Charles per un risultato fantastico, che ci mette esattamente dove volevamo nella lotta per il titolo Costruttori. Sapevo che la gara si sarebbe decisa in partenza. Immaginavo che Lando e Max si sarebbero sfidati in modo pesante in curva 1 ma purtroppo io ho avuto il peggio in quella fase. Non sono riuscito ad andare in testa e anche se ero molto veloce per tutto il weekend la posizione in pista è la chiave e mi sono dovuto accontentare del secondo posto. La gestione delle gomme è un punto di forza, riusciamo ad andare lunghi negli stint. L’anno scorso passavamo tutta la gara a difenderci, invece quest’anno possiamo attaccare molto di più. Passiamo le gare a guardare davanti e a superare gli altri, è molto più divertente".