La Ferrari è tornata in corsa per il Costruttori, ma adesso la classifica conta poco e bisogna guardare gara dopo gara. A Maranello sanno che devono puntare a fare sempre 1-2. Nel weekend in Texas né Leclerc, né Sainz e nemmeno Vasseur avrebbero firmato per il 2° posto: la Rossa ci credeva davvero tanto. Guarda il video. Tutto il Mondiale è in diretta su su Sky e in streaming su NOW

GP USA, HIGHLIGHTS