Una strada intitolata all'argentino della Williams: è successo nella città di Lujan, nella provincia di Buenos Aires. Franco ha ricevuto questo omaggio quando ha cominciato a gareggiare, segno della grande attenzione che da tempo c'è attorno al 21enne pilota.

"Non comprate niente di mio, altrimenti mangerete riso per due mesi". L'essenza di Franco Colapinto può essere riassunta in queste parole, in questo invito ai suoi tanti tifosi argentini a non spendere soldi dopo il lancio di una linea dedicata a lui da parte della Williams. Prezzi troppo alti del merchandising della Formula 1, meglio desistere: è stato chiaro il 21enne di Buenos Aires. E' anche per questo che Franco è stato amato e coccolato dai suoi connazionali sin dalla sua prima gara. Non è un caso che a Lujan - proprio nella provincia di Buenos Aires - gli è stata intitolata una strada.