Il pilota spagnolo della Ferrari con un casco in perfetto stile messicano nel weekend all'Autodromo Rodriguez: sulla parte alta la maschera tipica del 'Día de los muertos', sul retro un peperoncino, che si sposa con la tradizione culinaria messicana, ma che è soprattutto un riferimento al soprannome di Carlos: "Chilli". Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV