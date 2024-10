Lando Norris non è troppo soddisfatto del venerdì della McLaren in Messico: "Non ho avuto sensazioni grandiose, abbiamo fatto pochi giri e dobbiamo recuperare. Sono sicuro che sabato recuperemo terreno. Nuovo fondo? Non c'è un grosso guadagno. Lotteremo per la pole, anche se siamo un po' indietro". Guarda il video. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS LIBERE