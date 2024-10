In un finale di stagione sempre più infiammato dalla lotta per il titolo Costruttori, McLaren e Ferrari portano aggiornamenti nel weekend del Messico. Il team di Woking, che già era intervenuto sulla monoposto in Texas, aggiunge un nuovo fondo. Entrambe le scuderie cambiano cofano e pance: aggiunte delle aperture per dissipare tutto il calore che si genera

