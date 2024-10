Charles Leclerc non nasconde la delusione per il 4° posto nelle qualifiche: "Carlos sta andando forte, io piano. Non sto facendo un bel lavoro, non sono a mio agio nella macchina per adesso. Ero però il più veloce sul passo gara e questo mi dà fiducia. Ma non sono felice di aver preso 3 decimi dal compagno. Ho fatto un brutto lavoro, ma si può vincere lo stesso". Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

