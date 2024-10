Carlos Sainz conquista in Messico la 6^ pole della carriera, la prima della stagione: "Sono molto contento, ho fatto due grandi giri, quasi perfetti. Da Austin abbiamo fatto un passo avanti, la direzione presa è quella giusta. Ora guardiamo avanti e cerchiamo di completare l’opera. Costruttori? Portare entrambe le macchine davanti è la nostra priorità, periamo che il passo gara sia sufficiente per stare davanti“. Guarda il video. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS QUALIFICHE