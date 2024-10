Sainz domina in Messico dopo un weekend strabiliante. Così Vicky Piria: "E' incredibile quando un pilota diventa una sola cosa con la macchina e la pista ed entra 'in the zone'. Ha fatto cose pazzesche da venerdì, conquistando una doppia pole position: ha dimostrato tanto con questo successo, suggellato da un sorpasso da sogno su Max Verstappen. Guarda il video.

GP MESSICO, HIGHLIGHTS