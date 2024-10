La seconda vittoria consecutiva della Ferrari arriva grazie a un super weekend dello spagnolo, dominatore dal sabato e che ha fortemente voluto questo successe. Qui il VIDEO con l'ultimo giro e tutte le emozioni del trionfo raccontato da Carlo Vanzini. Il Mondiale torna la prossima settimana in Brasile: live su Sky e in streaming su NOW

GP MESSICO, GLI HIGHLIGHTS