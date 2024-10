Fred Vasseur analizza il trionfo della Ferrari in Messico: "Bene il duello Verstappen-Norris, finché lottano fra loro... Noi dobbiamo fare il nostro lavoro e vedere come andrà la prossima. Siamo arrivati vicini a una doppietta, nel complesso è stato un weekend molto positivo. Abbiamo portato aggiornamenti a Monza e da allora è andata molto bene. Penso che saremo competitivi fino alla fine, ma dobbiamo ripartire da zero in Brasile“. Guarda il video.

GP MESSICO, HIGHLIGHTS