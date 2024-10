Della trionfale domenica di Sainz e della Ferrari a Città del Messico, ci sono alcuni scatti che non sono certo passati inosservati e che rimarranno tra i momenti più intensi di questa stagione: l'abbraccio tra i due Carlos, con la carezza del papà che vale più di mille parole. La prossima settimana si va in Brasile: tutto in diretta su su Sky e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS