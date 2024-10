I 47 punti di vantaggio su Norris sono ancora un margine rassicurante per il pilota della Red Bull. Meno lo è la situazione della power unit della sua RB20: dopo i problemi in Messico, lo stesso Helmut Marko ha parlato di penalità in griglia per la sostituzione di un componente: si va verso le 5 posizione per il cambio dell'ICE

Il Mondiale è ancora ampiamente nelle sue mani grazie ai 47 punti di vantaggio su Lando Norris. Eppure Max Verstappen comincia a sentirsi accerchiato: la classifica del Messico parla chiaro, Ferrari e McLaren sono superiori, e in queste condizioni anche solo salire sul podio è un’impresa. In più le pesanti penalità subite per i duelli con Lando sono un messaggio inequivocabile: le sue difese oltre il limite non saranno più tollerate. Infine, elemento ancora più importante, nell’ultimo weekend è riemerso il problema affidabilità del motore: la conseguenza è che domenica in Brasile probabilmente dovrà scontare 5 posizioni di penalità in griglia per la sostituzione di un componente (l’ICE) della sua Power Unit, come ha rivelato Helmut Marko. E’ vero che a Interlagos si può superare, ma con questa Red Bull balbettante è difficile immaginare una rimonta stile Hamilton 2021, partito 10° proprio per penalità motore e arrivato 1° dopo una gara magnifica.