Se fossi in Andrea Stella direi a Piastri (1°) e Norris (2°) di non ostacolarsi nella Sprint. Se seguiamo il pensiero avuto in McLaren in questa stagione, mi sorprenderebbe un ordine di scuderia. E' anche vero che la situazione è diversa vista la lotta per il Mondiale piloti di Lando, ma secondo me sarà un "liberi tutti". Guarda il video. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT