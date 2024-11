Vasseur: "Attaccheremo, abbiamo buone possibilità"

Fred Vasseur analizza le qualifiche Sprint della Ferrari, con Leclerc 3° e Sainz 5°: "Abbiamo ottenuto il massimo con il nostro assetto, cercheremo di migliorarci per le qualifiche di sabato. Il passo però è buono e abbiamo due macchine in Top-5. McLaren è veloce, ma abbiamo buone possibilità e cercheremo di attaccare, come normale nella nostra posizione". Guarda il video. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

