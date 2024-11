Max Verstappen 4° nelle qualifiche Sprint e penalizzato per la gara di domenica: "Sembravamo tanto dietro, la nostra macchina è in difficoltà su questi dossi. Hanno rifatto la pista ma l'hanno peggiorata. La Red Bull salta parecchio e perdiamo tempo. Non mi aspetto di essere forte sul passo gara, speriamo nel fattore meteo che possa rimescolare le carte, magari per domenica". Guarda il video. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT