Parte in salita il weekend brasiliano di Max Versatppen: come trapelato nei giorni scorsi, necessaria la sostituzione della Power Unit e inevitabile penalità di cinque posizioni nella griglia di partenza del GP. La lotta per il titolo s'infiamma ancora di più.

Penalità per Max Verstappen nella griglia di partenza del GP Brasile. Parte decisamente in salita il weekend del campione del mondo che, dopo i recenti problemi, è costretto a cambiare Power Unit alla sua RB20 e dovrà scontare una sanzione di 5 posizioni nello schieramento di Interlagos (nel GP non nella Sprint). S'infiamma ulteriormente la lotta per il titolo che vede Max in lotta soprattutto (ma non solo) con Norris, mentre ora c'è anche la Ferrari in lizza per il Costruttori. Verstappen, nello specifico, ha dovuto sostituire un componente - l’ICE - della sua Power Unit, come aveva rivelato nei giorni scorsi Helmut Marko (consigliere Red Bull). E’ vero che quella del "Carlos Pace" è una pista si può superare, ma con questa Red Bull che fatica è difficile immaginare una rimonta tipo quella di Lewis Hamilton nel 2021. Allora, partito decimo proprio per una penalità legata al motore, il britannico vinse al termine di una gara magistrale.