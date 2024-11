Due Alpine a podio, Briatore: "Bravi e fortunati"

Doppio podio storico per l'Alpine sotto il diluvio di San Paolo, con Ocon 2° e Gasly 3°. Flavio Briatore, Executive advisor del team : "Abbiamo una macchina più competitiva sul bagnato che non sull'asciutto, oggi siamo stati bravi e fortunati. I piloti hanno fatto un grande lavoro, il salto avanti nel costruttori vale quasi 30 milioni di euro. L'unico step evolutivo è in ottica 2025, ma ho fatto un po' di pulizia...". Guarda il video. Tutto il Mondiale live su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS