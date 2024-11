Formula 1 e FIA hanno stravolto il programma di oggi del GP del Brasile a causa del maltempo che ha colpito nelle scorse ore e che dovrebbe investire San Paolo anche nella giornata di domenica. Alle 11.30 si recuperano le qualifiche non disputate ieri, alle 16.30 la gara. Tutto da vivere live su Sky e in streaming su NOW

Il maltempo condiziona il GP del Brasile di Formula 1. Le qualifiche che non si sono svolte sabato a causa della forte pioggia, si disputeranno oggi alle ore 11.30 italiane, mentre il GP è stato anticipato alle 16.30 per evitare le nuove precipitazioni previste. Dato che nella giornata di oggi, come detto, dovrebbe arrivare altra pioggia, se le qualifiche non dovessero di nuovo svolgersi, allora la griglia della gara potrebbe essere determinata o in base ai tempi delle libere 1 o alla griglia della Sprint. Sabato si è riusciti invece a correre regolarmente la Sprint, con Norris che si è imposto davanti a Piastri, Leclerc e Verstappen, penalizzato di 5'' per irregolarità durante la Virtual Safety Car. Tutto live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.