Perez, Lawson ma non solo: in casa Red Bull la rivoluzione ancora in corso ha toccato anche il proprio programma giovani, complici gli scarsi risultati ottenuti negli ultimi anni. Nikola Tsolov sarà la punta in F3, ma spazio anche a tante giovani promesse tra F2, FRECA, F4 e nel mondo del karting

NIkola Tsolov per il futuro della Red Bull : il giovane pilota bulgaro entra a far parte della famiglia di Milton Keynes e s'inserisce in quella che si prospetta una vera e propria rivoluzione. Per anni il Red Bull Junior team è stato una fucina di talenti, affermandosi come il modello da seguire nel panorama del motorsport e lanciando giovani promesse come Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Max Verstappen : dopo Max però qualcosa non ha più funzionato, soprattutto alla luce delle tante decisioni affrettate che non hanno portato i risultati sperati. In tal senso, il 2024 è stato un anno di rifondazione, che ha portato ad una rivoluzione nella line-up dei piloti sostenuti. Da un lato il superconsulente Marko ha deciso di puntare su un gruppo di giovani talenti provenienti dal Karting , tra cui figura Rocco Coronel , figlio d'arte di papà Tom; dall'altro ha messo le mani su piloti già conosciuti nel mondo delle formule propedeutiche, l'ultimo dei quali è appunto Tsolov , diciassettenne bulgaro già supportato dalla A14 Management , agenzia manageriale con a capo Fernando Alonso .

Chi è Nikola Tsolov

Ex Alpine Academy con alle spalle una carriera in karting notevole, tra cui la vittoria del "Champions of the Future" a Campillos, esordisce nel mondo delle monoposto dominando la F4 Spagnola, mettendo a segno 13 vittorie in 21 gare, 18 podi e ben 15 pole position. Nel 2023 salta direttamente in F3 difendendo i colori del team ART, scuderia con cui gareggerà anche nel 2024: nonostante le tre vittorie ottenute, tra cui anche quella nella Sprint Race di Montecarlo, spesso è stato vittima della sua aggressività in pista, non riuscendo a concretizzare quanto di buono fatto vedere in precedenza. Il prossimo anno sarà ancora in F3, ritornando però in Campos, con l'obiettivo di ripetere il dominio del 2022, grazie anche al supporto della scuderia di Milton Keynes.