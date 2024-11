La Sauber (dal 2025 Audi) annuncia la decisione sugli attuali piloti Zhou e Bottas: entrambi lasceranno il team al termine di questa stagione. Nei comunicati ufficiali i 'ringraziamenti di rito'. Il finlandese: "Una situazione come questa non è mai facile per nessuno. Ma dopo tutte le belle e approfondite discussioni avute nelle scorse settimane, ci siamo resi conto che non c'erano le condizioni per far crescere insieme questo progetto"

Bottas: "Non c'erano le condizioni per andare avanti insieme in questo progetto"

"Una situazione come questa non è mai facile per nessuno - le parole di Bottas riportate dalla nota ufficiale. Ma dopo tutte le approfondite discussioni avute nelle scorse settimane, ci siamo resi conto che non c'erano le condizioni per far crescere insieme questo progetto". Il finlandese era arrivato alla Sauber dopo cinque anni con la Mercedes, dove ha ottenuto 10 vittorie. "Il suo contributo è stato determinante in Sauber - si legge sullo stanno comunicato - in una serie di successi durante la stagione 2022, culminati con un sesto posto in campionato".