La statua dedicata a Gilles Villeneuve, ex pilota scomparso in un tragico incidente in pista nel 1982, è stata rubata. È successo a Berthierville, in Canada, all'esterno del museo dedicato all'ex ferrarista, nella notte del 31 ottobre. A denunciarlo il figlio Jacques: "La statua dedicata a mio padre è stata rubata. Questi esseri senz’anima non meritano di essere chiamati esseri umani", ha scritto sui propri profili social, "non capisco cosa possa avere gente simile in testa o nel cuore. Gilles ha rappresentato il Canada a livello internazionale. Un vanto per pochi. È vergognoso che ci siano idioti capaci di un simile gesto".