L'arrivo in Aston Martin nel 2023, la grande stagione con Fernando Alonso all'esordio, con una AMR23 sorprendente (perlomeno nella prima metà di stagione) e un 2024 al di sotto delle aspettative, dove la squadra è lentamente sprofondata nella parte bassa della classifica: dopo due anni alla guida tecnica della scuderia inglese, Dan Fallows non sarà più il direttore tecnico dell'Aston Martin. Ma quello dell'ingegnere inglese però non è un addio, in quanto rimarrà parte della scuderia (il suo prossimo ruolo non sia stato ancora definito). Aston Martin dunque in una fase di ristrutturazione tecnica, anche alla luce dei tanti nuovi innesti che sono arrivati negli scorsi mesi, primo fra tutti Adrian Newey, il pezzo più pregiato del mercato di tecnici e ingegneri del 2024, oltre a Enrico Cardile, ex Ferrari che ricoprirà il ruolo di Chief Technical Officer, supervisionando l'area tecnica dell’intero progetto. Rimangono invariate invece le posizioni del vicedirettore tecnico Eric Blandin e quella di Bob Bell, direttore esecutivo-tecnico.