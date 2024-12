Guidata dalla leggenda Ayrton Senna durante il campionato del mondo di Formula 1 del 1987, la Lotus 99T in esposizione durante le festività natalizie al 'Lotus London - Experience Centre', nel cuore della capitale britannica. Il Mondiale torna a marzo, primo weekend di gara 14-16 marzo a Melbourne: come sempre tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

LO SPECIALE SENNA PER SEMPRE