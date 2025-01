"Anno nuovo, nuovi inizi. Benvenuto Carlos". Così la Williams ha presentato ufficialmente Sainz sui suoi profili social. Lo spagnolo ex Ferrari formerà con Albon la coppia di piloti della scuderia inglese per la prossima stagione. Al nuovo arrivato è stata dedicata anche una clip con le sue prime immagini sulla monoposto, nel box e con i meccanici. La risposta entusiasta: "Let's go, team"

IL PRIMO GIORNO DA FERRARISTA PER HAMILTON