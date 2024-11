La Ferrari ha gestito bene la qualifica, ovvero la parte critica di questo weekend. Invece hanno combattuto per la pole, con Sainz che a sorpresa è stato davanti anche a Leclerc. Partendo da queste posizioni, ci sono i presupposti per fare una buona gara e puntare al bottino grosso, contando che le McLaren sembrano in difficoltà. Guarda il video. Il GP live domenica alle 7 su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS QUALIFICHE