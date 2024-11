George Russell in pole a Las Vegas, la terza di questo 2024: "Non ci aspettavamo la pole e di essere così veloci, è stata una sorpesa. Sapevo che l'ultimo tentativo del Q3 sarebbe stato decisivo. Abbiamo fatto delle buone qualifiche ultimamente, ora dobbiamo convertirla in un successo". Guarda il video. Il GP live domenica alle 7 su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS QUALIFICHE