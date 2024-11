Carlos Sainz commenta il 2° posto ottenuto nelle qualifiche a Las Vegas: "Siamo fiduciosi, possiamo lottare per la vittoria perché in gara siamo competitivi. La strategia sarà diversa. Mercedes è migliore nello scaldare le gomme. Dobbiamo vincere, non ci basta stare davanti alla McLaren per il Costruttori. In Qatar faticheremo, quindi è necessario vincere". Guarda il video. Il GP live domenica alle 7 su Sky e in streaming su NOW

