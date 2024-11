Con il quarto titolo (consecutivo) Verstappen sale ancora in classifica e si mette in prima fila insieme a Schumacher e Hamilton. Più indietro Alonso, Vettel e Raikkonen, Rosberg e Hakkinen, 'ultimo' Button. Ma si tratta solo di opinioni personali. E di piloti che ho potuto vedere e commentare dal vivo. Con un pizzico di nostalgia non si può lasciare fuori Ayrton Senna, che sarebbe stato lassù insieme a quei tre. E il migliore tra i migliori? Impossibile dirlo, lascio decidere a voi