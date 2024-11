Max Verstappen esulta per il quarto titolo mondiale consecutivo, arrivato a Las Vegas: "Ho cercato di fare la mia gara, non volevo correre troppi rischi. E' stata un'annata molto impegnativa, sono fiero delle prestazioni. La Red Bull non era la macchina più veloce, sono orgoglioso di aver vinto questo Mondiale. Ho gestito bene la stagione anche nelle difficoltà". Guarda il video. Il Mondiale torna in Bahrain domenica 1 dicembre: tutto su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS