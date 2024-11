F1, quanti record: mai visto un Mondiale così

E’ un mondiale mai visto, letteralmente, dal punto di vista dei record. Dal dominio di Verstappen del 2023 siamo passati ad uno stato di anarchia che la F.1 in 75 anni non aveva mai sperimentato. Il GP di Las Vegas, da questo punto di vista, ci regala diverse “prime” e diversi eventi che non si verificavano da molti anni. 4 team hanno ottenuto almeno 4 vittorie quest’anno: non era mai successo. Le vittorie quest’anno sono andate a: Red Bull 8, McLaren e Ferrari 5, Mercedes 4. Un altro dato inedito stagionale è quello delle doppiette: ben 4 team ne hanno messa a segno almeno una, prima assoluta. Doppiette quest’anno: Red Bull 3, Ferrari 2, McLaren e Mercedes 1. Terza prima assoluta: 7 piloti che vincono almeno 2 GP in una stagione: Verstappen 8, Norris e Leclerc 3, Hamilton, Piastri, Sainz, Russell 2. Ma l’alternanza non è solo stagionale, è anche qualcosa che tocchiamo con mano nelle ultime gare: 6 vincitori diversi negli ultimi 6 GP: non succedeva da Cina-Valencia 2012. Gli ultimi 6 vincitori: Piastri, Norris, Leclerc, Sainz, Verstappen, Russell. Nel 2012: Nico Rosberg, Vettel, Maldonado, Webber, Hamilton, Alonso. Per finire, negli ultimi 12 GP nessuno è riuscito a vincerne 2 consecutivi: non succedeva da 7 anni: Australia – Belgio 2017.