Albon (Williams): “Le cose non sono filate lisce per noi a Las Vegas. Dura per i meccanici e chi lavora in fabbrica. Ci sono stati incidenti non sempre per causa nostra, ma alla fine il lavoro fatto dimostra la forza e l’impegno della Williams. Tra gare e qualifiche le cose non sono andate bene ma abbiamo avuto un periodo difficile e le cose non sono così brutte come può apparire dall’esterno. Un 2024 di promesse disattese? In parte sì, lo scorso anno eravamo settimi nel Costruttori mentre quest’anno ci siamo trovati a inseguire fin dalla prima gara. Ci sono stati problemi di peso della vettura e abbiamo portato solo un aggiornamento sostanzioso. Abbiamo perso anche delle opportunità. L’arrivo di Sainz? Finora non abbiamo avuto molti contatti finora, ma aspetto i test di Abu Dhabi per un feedback e anche le sue impressioni dopo il lavoro in Ferrari. Sono certo che potrà portare molto al team e sarà una sfida anche per me”